Fleury et Thonon Évian se qualifient pour les demies de la Coupe de France

Nantes ne pourra pas faire le doublé hommes/femmes.

Après les qualifications, la veille, de l’OL, face à Reims, et du PSG, aux tirs au but face à Bordeaux, le dernier carré de la Coupe de France féminine est désormais au complet. Parisiennes et Lyonnaises sont donc rejointes par les joueuses de Fleury 91 et celles de Thonon Évian. Les Essoniennes se sont amusées avec les Nantaises, pensionnaires de D2, ce dimanche à domicile en les étrillant 6-1. Dans l’autre affiche, 100% deuxième division, les Haut-Savoyardes, après un match nul et vierge, ont dû attendre les tirs au but pour se défaire de l’OM (4-2). Le tirage au sort des demi-finales se déroulera ce lundi, tandis que les rencontres auront lieu le samedi 18 mars.

L’OM déteste les Alpes.

Best of des buts amateurs du week-end du 30 novembre et 1er décembre par le Vrai Foot Day et Rematch