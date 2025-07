Un what if de plus.

Dans le podcast La Voix des gardiens, Fabien Barthez revient sur l’ensemble de sa carrière, faite de succès, mais aussi d’échecs et de passages à vide – notamment en 2003. Après une saison pleine avec Manchester United, l’ancien gardien emblématique des Bleus se retrouve relégué sur le banc l’année suivante, au profit de Tim Howard. Miné par le doute, il envisage alors sérieusement de raccrocher les gants.

« À partir de la deuxième saison, je n’étais plus titulaire avec Manchester, je n’étais pas très bien à ce moment-là et Ferguson m’a dit que je ne rejouerais plus jamais ici, raconte-t-il. « À la reprise avec les Bleus, j’ai prévenu Jacques Santini et Bruno Martini que j’arrêtais le football, je ne voulais plus jouer. Et puis ils m’ont regardé, ils ont ri et ils m’ont dit : “Tu vas faire quoi, pécher ?” Et de fil en aiguille, c’était reparti. » Le champion du monde 1998 partira finalement à Marseille trois mois plus tard.

2006 comme traumatisme

Dans l’entretien, l’Ariégeois revient aussi sur la fin douloureuse de la Coupe du monde 2006. Un échec qu’il n’a jamais vraiment digéré : « Autant 1998 et 2000, je n’y repense pas. Autant 2006, j’y repense une à deux fois par mois. Ça fait encore mal parce que pour moi, c’était fini. […] Mon seul souhait, c’était de remettre le brassard à Zizou et d’aller chercher la Coupe du monde ensemble. » Le gardien aux 87 sélections mettra un terme à sa carrière en 2007, après une dernière saison sous le maillot du FC Nantes.

À dans dix ans pour une prochaine interview, Fabien.

