L’UEFA utilise pour la première fois l’IA dans une compétition officielle

Une première mondIAle.

Alors que l’Euro 2024 touche bientôt à sa fin, un petit détail vous aura peut-être échappé, l’usage de l’intelligence artificielle pendant les matchs. Une utilisation invisible à l’œil nu et pourtant pas cachée, au contraire, pendant 90 minutes. L’UEFA a mis en place cette IA pour la publicité dans les stades et se plier aux exigences des différents marchés, notamment ceux d’Allemagne, de Chine et des États-Unis. Sur les panneaux LED autour du terrain défilent différentes publicités pendant la rencontre, et c’est sur ces annonces que l’intelligence artificielle est mise en place.

Pour atteindre au mieux les différentes audiences cibles des publicités, l’UEFA a décidé d’user de cette technologie pour proposer des annonces différentes, pour les personnes dans le stade comme pour les téléspectateurs : « Un spectateur dans le stade voit une publicité Coca-Cola en anglais sur les panneaux d’affichage, tandis qu’un téléspectateur en Allemagne voit une publicité Coca-Cola similaire mais en allemand », annonçait l’UEFA à l’agence de presse allemande. Toujours selon l’UEFA, la superposition des publicités par IA en direct ne concerne que la caméra principale, les autres angles de caméra ne le permettant pas encore. Autre exemple cité par 11Freunde, lorsque les téléspectateurs allemands voient la publicité d’un grand abattoir en Basse-Saxe, les Américains et les Chinois ne remarquent rien. Une manière intelligente de multiplier les contrats de publicité pour l’UEFA.

Peut-être que les téléspectateurs étrangers ne voient pas le même jeu des Bleus. La chance.

