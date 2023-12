Eduardo Camavinga ouvre un salon de coiffure

Eduardo Camavinga tente un coup du ciseau !

L’ancien Rennais et son frère Sebastiao, coiffeur, ouvrent ce vendredi un salon à Madrid, au sein du quartier Chamberí. Des petits aux grands, filles et garçons : tout le monde est le bienvenu dans la « Camavinga House », dont la coupe enfant est fixée à dix euros. Les plus grands adeptes du style capillaire d’Eduardo devront tout de même débourser 200 euros s’ils veulent arborer les mêmes tresses que le petit chouchou de Santiago-Bernabéu.

Sebastiao Camavinga est le coiffeur attitré de la moitié du vestiaire madrilène, dont font partie les Brésiliens (Vinícius, Rodrygo, Éder Militão) et le nouveau prince de Madrid, Jude Bellingham. Sebastiao est décrit comme « meilleur coiffeur que son frère n’est joueur de football » par son ex-employeur Adrián.

L’international français, lui, est un féru de mode. Validés par la street, Eduardo et son frérot proposeront des services de barbiers, dans leur salon nommé « CamavingaCuts ». Sans oublier l’espace consacré aux sneakers, le « CamaShoes ».

Pour le CamaShow, en revanche, il faudra se déplacer au Bernabéu.

