Équipe de France Espoirs : Gérald Baticle dévoile sa première liste

La première.

À la suite du départ de Thierry Henry, Gérald Baticle – son ancien adjoint – a repris les rênes de l’équipe de France Espoirs. Pour ses débuts, l’ancien entraîneur de l’Angers SCO a ainsi dévoilé une liste de 23 joueurs, qui se prépareront à affronter la Slovénie (6 septembre) et la Bosnie-Herzégovine (10 septembre) dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2025.

La liste de Baticle marque un tournant après la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Thierry Henry. Toutefois, les joueurs ayant brillé aux JO, els que les gardiens Obed Nkambadio et Guillaume Restes, ainsi que les défenseurs, Castello Lukeba et Chrislain Matsima, sont de retour. Le milieu de terrain fait la part belle à Maghnés Akliouche, Andy Diouf, Johann Lepenant, Enzo Millot et Soungoutou Magassa, tandis que les attaquants incluent Désiré Doué, unique parisien de la liste, et Arnaud Kalimuendo, avec des ajouts notables, comme Georginio Rutter et Mathys Tel.

📝 Découvrez la 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 de Gérald Baticle pour les 2 prochains matchs de qualifications à l’Euro Espoirs 2025 👊 🆚 Slovénie 🇸🇮 🗓️ Le 06/09 à Angers 🆚 Bosnie-Herzégovine 🇧🇦 🗓️ Le 10/09 au Mans 🎟️ Billets disponibles ➡️ https://t.co/st5oOpyOal pic.twitter.com/h6iOxrfs3f — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 29, 2024

Restes à voir ce que ça donne.