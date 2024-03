En Meurthe-et-Moselle, un joueur amateur décède en plein match

Ce dimanche, le match qui opposait Gondreville à l’AS Villey-Saint-Étienne a tourné au drame. L’Est républicain rapporte qu’un joueur de l’équipe visiteuse s’est soudainement effondré sur la pelouse au beau milieu de la rencontre de 2e division de District. Appelés à la rescousse, ni les sapeurs-pompiers ni le SMUR n’ont réussi à réanimer ce père de famille âgé d’environ 25 ans.

« Nos pensées vont en premier lieu à sa femme et à ses enfants, à sa famille et à ses proches, dans cette tragédie. Nous pensons également aux arbitres, dirigeants, joueurs et spectateurs des deux équipes présents ce dimanche après-midi lors de cette terrible épreuve. Une pensée enfin pour l’ensemble des joueurs de l’ASV », a déclaré l’AS Gondreville sur Facebook. Interrogé par France Bleu Sud Lorraine, le président de l’AS Villey-Saint-Étienne a fait part de son émotion : « C’est la seule chose que je ne voulais pas vivre, en 18 ans de présidence, je suis super touché. On va rencontrer les joueurs et essayer de parler parce que je pense que dans des moments comme ça, il faut parler. »

Federico Valverde : « Mes partenaires me voient comme un leader légitime »