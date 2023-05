En Belgique, John Textor « veut botter les fesses d’Anderlecht et de l’Union »

Pas de doute, John Textor a bien suivi ses cours auprès de la Jean-Michel Aulas Academy.

À peine promu en première division, le RWD Molenbeek affiche déjà ses ambitions pour la suite. John Textor, tout frais président de l’OL et actionnaire majoritaire du club belge, a indiqué, dans des propos rapportés par DH Net, vouloir « botter les fesses d’Anderlecht et de l’Union (saint-gilloise, NDLR) . » L’Américain a même été plus loin devant la presse : « Je vous le dis : un jour, on gagnera un titre en première division. Bien qu’il soit possible que les gars qui nous apporteront ce trophée n’aient que 15 ans maintenant. » Avant de décrocher ce précieux titre, le club belge a en tout cas gagné les cœurs des voisins de Textor : « 400 personnes vivent sur Grand Cay (une île des Bahamas, NDLR) et ils aiment tous Kylian Hazard, il est leur joueur préféré. Il y a maintenant un grand drapeau de Molenbeek au bar de l’île. »

Et toujours rien pour l’OL qui concède sa onzième défaite de la saison à Clermont.

