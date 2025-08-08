Un vainqueur de l’Euro 1980 condamné à deux ans de prison

On en connaît un qui ne fera pas carrière à Wall Street.

Eike Immel, ancien gardien allemand des années 1980, champion d’Europe 1980 aux 19 sélections en équipe nationale, n’est plus dans les buts depuis un bail, mais bien sur le banc… des accusés. Condamné à deux ans et deux mois pour fraude, il a été reconnu coupable dans plus d’une centaine d’affaires, essentiellement pour des prêts d’argent qu’il n’a jamais remboursés, comme le rapporte le quotidien Bild. Le tout agrémenté, histoire de pimenter la chose, d’une affaire de billets d’euros vendus sans jamais être livrés, pour un total dépassant les 34 000 euros.

« Ce n’est pas un escroc professionnel, juste un ancien footballeur raté »

Parmi ses victimes, dans cette affaire digne d’Arnaque, crime et botanique 2.0, figure la compagne de l’ancien international allemand, à qui il doit 18 020 euros. Au tribunal, l’homme de 64 ans n’a pas ouvert la bouche. C’est son avocat qui a pris la parole pour plaider ses difficultés financières, et en matière de défense ratée, on tient une bonne ici : « Il vit au jour le jour, ce n’est pas un escroc professionnel, juste un ancien footballeur raté », a-t-il résumé sans détour, en s’assurant d’enfoncer son client encore un peu plus.

L’ancien gardien de but aux 247 matchs à Dortmund, 287 à Stuttgart – avec un titre national en 1992 au passage – et une pige à Manchester City (43 matchs) avait déjà déclaré faillite en 2008, révélant l’an dernier vivre grâce aux allocations dans un logement social, avec seulement quelques économies sur son compte en banque. « Ce n’est pas mon fort de gérer l’argent. C’est une lutte pour arriver à passer le mois », confiait-il. Déjà condamné en 2008 pour fraude, il avait écopé d’une amende de 5 200 euros après avoir emprunté 15 000 euros à un retraité sans jamais le rembourser.

On tient le mode d’emploi d’une retraite de footballeur raté.

