Donnarumma : « Il ne faut pas faire de la Ligue des champions une obsession »

S’il y a bien un club qui est impatient, c’est pourtant celui-ci.

Ce dimanche, dans Téléfoot, Gianluigi Donnarumma est revenu sur la saison une nouvelle fois mitigée des pensionnaires du Parc des Princes, éliminés sans gloire en huitième de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich : « On y tenait vraiment. On voulait aller au bout. Mais il ne faut pas vivre la Ligue des champions comme une obsession. Je suis sûr qu’on la gagnera un jour, car le club le mérite et les supporters le méritent. On fera tout notre possible pour atteindre ce sommet. »

Pas d’alarme pour Gigio, même si le projet du PSG tourne autour de la Coupe aux grandes oreilles depuis 2011 et semble s’embourber, avec cette troisième sortie de route consécutive à ce stade de la compétition. « C’est sûr qu’il y a parfois des saisons plus difficiles que les autres. C’est normal, tout cela fait partie du football. On tenait à faire mieux, à faire plus. Malheureusement, cela n’a pas été le cas, mais on fera sûrement mieux la saison prochaine », a-t-il conclu, alors que les Franciliens finiront avec un seul trophée glané en 2022-2023.

Et l’année prochaine, ce sera mieux l’année prochaine.

