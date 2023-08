Donald Trump sur l'élimination des Américaines : « C’est l’échec de la pensée woke »

On aurait pu s’en passer.

La Suède a fait le gros coup de ces huitièmes de finale du Mondial féminin en éliminant les États-Unis, pourtant doubles tenants du titre de la compétition. Et cette sortie de route des favorites a fait sortir de ses gonds Donald Trump, qui a pointé une raison assez lunaire pour l’expliquer, via son compte sur le réseau Truth Social : « La défaite choquante et totalement inattendue de l’équipe féminine de football des États-Unis face à la Suède est tout à fait emblématique de ce qui arrive à notre ancienne grande nation sous le règne de l’escroc Joe Biden. Nombre de nos joueuses étaient ouvertement hostiles à l’Amérique. Aucun autre pays ne s’est comporté de la sorte, ou presque. C’est l’échec de la pensée woke. Joli coup Megan (Rapinoe, NDLR), les USA vont en enfer !!! » L’amour n’a jamais été au beau fixe entre Trump et Rapinoe, et l’ancien président américain n’a visiblement pas prévu de l’appeler pour la féliciter de sa grande carrière.

Sinon, on peut aussi remettre en cause le système de jeu de Vlatko Andonovski, éventuellement.

La Suède pointe son Mušović