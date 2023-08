Disasi signe officiellement à Chelsea

Le Rocher perd son roc.

Un nouveau Français à Chelsea ! Après la signature de Christopher Nkunku, c’est au tour d’Axel Disasi de s’engager avec les Blues. Monaco et le club londonien se sont mis d’accord sur le transfert de l’international tricolore. Le prix du transfert est estimé à 45 millions d’euros. Après avoir passé sa visite médicale mardi, le défenseur central de 25 ans a signé un contrat de six ans avec les Blues.

Blue is the colour, welcome Axel Disasi! 🔵 pic.twitter.com/7b15qiAtGJ

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2023