Didier Deschamps a tranché pour Kylian Mbappé

Avant-centre il était ces derniers mois, avant-centre il restera.

Interrogé au sujet de Kylian Mbappé en conférence de presse, Didier Deschamps s’est montré très clair à propos du poste de son capitaine en équipe de France : « Il est habitué à jouer dans ce positionnement où il est très efficace, il n’est pas meilleur buteur européen pour rien. Personne n’a marqué plus de buts que lui, et il a joué toute la saison dans l’axe. Il n’a pas le registre de Giroud, mais je considère que l’axe est la meilleure position pour lui et pour nous. »

Également questionné sur l’approche tactique à mettre en place chez les Bleus, l’entraîneur a pris le Paris Saint-Germain comme modèle : « Il faut gérer les temps forts, les temps faibles. Être suffisamment solide défensivement, rendre l’adversaire moins dangereux… Ça ne se fait pas comme ça, le PSG est le meilleur exemple. Beaucoup étaient plutôt sceptiques, en novembre. Et puis en répétant, ça a amené quelque chose de bien abouti. Ça demande du temps, mais on n’a pas de temps. »

Il en reste encore un peu avant la Coupe du monde 2026, quand même.

Kylian Mbappé : « Une saison blanche ? Tu es sûr ? »