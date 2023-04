Didier Deschamps : « Ça a duré deux minutes, la déception d’Antoine »

C’est tout de suite plus facile, la communication, après une victoire par quatre buts d’écart.

Au sortir du probant succès de l’équipe de France face aux Pays-Bas (4-0) ce vendredi soir, le sélectionneur Didier Deschamps est notamment revenu sur les états d’âme d’Antoine Griezmann, déçu de voir Kylian Mbappé devenir le nouveau capitaine des Bleus à sa place : « Entre ce qui se dit et la réalité… Il n’y a rien de spécial. Ce sont deux joueurs qui s’entendent bien et fonctionnent bien. Ils ont le même objectif : que l’équipe de France continue d’être performante. Ça a duré deux minutes, la déception d’Antoine. Avec Kylian, il n’y a pas le moindre souci. Ce groupe a dégagé beaucoup d’ondes positives depuis lundi. Est-ce que c’est un symbole (la passe décisive de Mbappé pour Griezmann) ? C’est une très bonne chose. Ils peuvent être passeur, buteur. Ça amène de la diversité. C’est plus difficile pour l’adversaire de nous bloquer quand le danger vient d’un peu partout. »

DD a également souri au moment d’évoquer la jeune garde partie pour prendre le pouvoir en sélection. « La jeune génération a beaucoup de qualité. Elle ne se pose pas de question. À 18, 19 ans, ils vont dans des grands clubs étrangers. […] Ils ont des codes, des centres d’intérêt différents. Quand c’est leur première sélection et qu’ils chantent (lors du bizutage), je ne comprends pas tout. Ça n’est pas trop mon style. (Rires.) Il y en a un qui nous a fait plaisir, avec quelque chose d’un peu plus rétro. Mais c’était un membre du staff… »

Cette relève est d’ailleurs symbolisée par Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, qui fêtaient face aux Oranje leur deuxième titularisation commune sous le maillot frappé du coq. « Ils sont jeunes, vous avez vu où ils jouent : Liverpool, Bayern Munich. En équipe de France, ça a pris un peu plus de temps, a estimé Deschamps. La Coupe du monde leur a fait énormément de bien. Ils se connaissent, ils ont l’habitude, ils sont pratiquement du même âge, il y a forcément de la complémentarité. Sur le potentiel individuel, ce sont deux très bons défenseurs, avec leur vitesse, sans parler de leurs capacités offensives sur coup de pied arrêté. Ils sont très forts dans le duel et pas embêtés avec le ballon, ça fait beaucoup de qualités. Ils assument : Stade de France, 80 000 personnes, pour eux ça n’a pas d’impact. Ça demandera confirmation, mais ils sont dans une progression et ont l’envie d’être compétitifs très rapidement. »

Prochain test en Irlande, lundi.

Maignan, le digne successeur