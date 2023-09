Deux Tricolores dans la liste du Ballon d’Or féminin

Elles sont trente, et il n’en restera qu’une.

La liste des nommées pour le Ballon d’Or a livré son verdict, ce mercredi soir. Et parmi elles, deux Françaises : Wendie Renard et Kadidiatou Diani, évidemment. A noter que six Espagnoles y sont présentes (un record devant l’Angleterre, quatre), ainsi que six joueuses de Barcelone (un record là aussi contre quatre pour Wolfsburg, deux pour le Paris Saint-Germain et une seule pour l’Olympique lyonnais).

Voici la liste complète : Sam Kerr (Australie, Chelsea), Debinha (Brésil, Kansas City), Patricia Guijarro (Espagne, Barcelone), Ewa Pajor (Pologne, Wolfsbourg), Guro Reiten (Norvège, Chelsea), Aitana Bonmati (Espagne, Barcelone), Alexandra Popp (Allemagne, Wolfsbourg), Yui Hasegawa (Japon, Manchester City), Jill Roord (Pays-Bas, Manchester City), Katie Mccabe (Irlande, Arsenal), Wendie Renard (France, Lyon), Asisat Oshoala (Nigeria, Barcelone), Mary Earps (Angleterre, Manchester United), Mapi Leon (Espagne, Barcelone), Khadija Shaw (Jamaïque, Manchester City), Kadidiatou Diani (France, Lyon), Linca Caicedo (Colombie, Real Madrid), Olga Carmona (Espagne, Real Madrid), Fridolna Rolfo (Suède, Barcelone), Rachel Daly (Angleterre, Aston Villa), Alba Redondo (Espagne, Levante), Amanda Ilestedt (Suède, Arsenal), Georgia Stanway (Angleterre, Bayern Munich), Sophia Smith (USA, Portland), Hayley Raso (Australie, Manchester City), Salma Paralluelo (Espagne, Barcelone), Millie Bright (Angleterre, Chelsea), Hinata Miyazawa (Japon, Manchester United), Lena Oberdorf (Allemagne, Wolfsbourg), Daphne van Domselaar (Pays-Bas, Aston Villa).

Ca en fait, du beau monde.

