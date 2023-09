Deux supporters arrêtés après des affrontements en marge d’Osasuna-Séville

Traverser l’Espagne de bas en haut pour se castagner, projet débile.

La police espagnole a arrêté deux supporters du Séville FC, accusés d’être en possession d’engins explosifs, lors d’affrontements entre ultras d’Osasuna et de Séville à Pampelune ce samedi. Les deux groupes s’étaient donné rendez-vous dans un bar, qui a dû fermer plus tôt en raison des heurts et des blessures de certains membres du personnel. Les deux suspects ont été identifiés dans un véhicule transportant du matériel pyrotechnique, des bâtons et surtout un engin explosif artisanal composé d’un déodorant et d’un pétard accroché. Deux autres engins similaires ont également été trouvés dans la capitale navarraise, dont l’un avait déjà explosé.

Une des serveuses du bar où se sont déchaînés les énergumènes raconte à l’agence espagnole EFE avoir vu « des chaises, des porte-serviettes et des objets qui se trouvaient sur la terrasse » être balancés par les ultras. Elle assure même que les supporters sévillans avaient une voiture garée devant le bar « d’où ils ont pris un sac de pierres, des armes blanches, des bâtons, des fusées, des drapeaux ». La police a pu identifier au moins 70 fans andalous, qui ont vite été renvoyés d’où ils venaient, sans avoir pu voir la moindre minute du fabuleux match nul 0-0 contre Osasuna.

