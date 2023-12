Deux promesses brésiliennes dans le viseur du PSG

Everton et Souza, volume II ?

Depuis l’arrivée de QSI et Nasser Al-Khelaïfi en 2011, le recrutement ne concernait pas particulièrement les joueurs d’avenir. Après plus de dix ans de projets sportifs ratés, les Parisiens semblent vouloir changer leur fusil d’épaule. Les recrutements de Cher Ndour et d’Arnau Tenas montraient déjà une volonté de voir sur le long terme, mais ce plan semble confirmé par les informations de Foot Mercato. Le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur deux profils brésiliens : Lucas Beraldo, 20 ans, et Gabriel Moscardo, 18.

🚨🔴🔵🇧🇷 #Ligue1 | ◉ Le PSG est confiant pour boucler l'arrivée de Lucas Beraldo pour 20+5M€ de bonus. Accord proche entre les parties. Possible visite médicale la semaine prochaine ‼️ ◉ Paris est en négos avancées Corinthians pour Gabriel Moscardo. 22M€ + 3M€ de bonus 💰… pic.twitter.com/v4oIk2OBQl — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 18, 2023

Le premier évolue depuis un peu plus d’un an au São Paulo FC au poste de défenseur central dans l’équipe professionnelle. Évoluant sur le côté gauche, le gaucher viendrait compenser l’absence de Presnel Kimpembe qui s’éternise à l’infirmerie du club. Le second, Gabriel Moscardo, est plus jeune et occupe le poste de milieu défensif des Corinthians en première division brésilienne. Luis Campos fait donc ce pour quoi il était connu avant d’arriver à Paris : recruter des pépites et les développer.

À Luis Enrique de pousser les murs pour faire jouer (et progresser) tout ce petit monde.

