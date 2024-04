Deux joueurs de Premier League ont été arrêtés à la suite d’une accusation de viol

Selon plusieurs médias britanniques, deux joueurs de Premier League de 19 ans ont été arrêtés le week-end dernier à la suite d’accusations de viol à leur encontre. L’identité des deux hommes n’a pas été révélée, de même pour le club dans lequel ils évoluent. L’agression présumée aurait eu lieu vendredi dernier, la victime ayant contacté les autorités seulement quelques heures après les faits.

La police a mené une opération durant un match de ce week-end, débarquant au stade alors que l’un des deux joueurs concernés était sur le terrain. Ce dernier a été interrogé, étant soupçonné d’agression et de complicité de viol. D’après le Sun, il a été autorisé à quitter le stade après un bref entretien, avant d’être arrêté plus tard dans la nuit. Son coéquipier, quant à lui accusé de viol, a été arrêté et interrogé le lendemain.

Ce mardi, les policiers ont annoncé avoir libéré les deux hommes sous caution, dans l’attente d’une enquête plus approfondie. On ne sait pas si les joueurs sont actuellement suspendus. Toujours selon le Sun, le club n’a pas souhaité faire de commentaire, expliquant seulement que « l’affaire est entre les mains de la police ».