Le tacle de Chapron, c’est de la gnognotte à côté…

Gabriele Caggiari, arbitre affilié à la section de Cagliari, ne verra plus un terrain de Serie D avant longtemps. Le tribunal fédéral national lui a infligé deux ans de suspension pour avoir, selon les termes du jugement, « souhaité le cancer » à un joueur, selon la Gazzetta dello Sport.

Les faits remontent au 24 novembre, lors d’une rencontre de Serie D entre le Club Milano et Pro Sesto. En pleine partie, le milieu de terrain Alessandro Sala, visiblement à bout, demande à sortir, dénonçant des propos agressifs et insultants venus du corps arbitral. Une fois sur le banc, il est sanctionné d’un carton rouge par l’arbitre, ce qui lui vaudra une suspension de quatre matchs, finalement levée.

L’émouvant message du joueur sur ses réseaux sociaux

Mais l’affaire ne s’arrête pas là : le club de Pro Sesto dépose rapidement une plainte officielle, évoquant des « phrases gratuites et irrespectueuses du directeur de match », et notamment cette insulte d’une violence inqualifiable : souhaiter un cancer à un joueur au cœur d’un échange tendu.

Quelques heures plus tard, Alessandro Sala publie un message fort sur les réseaux sociaux, accompagné d’une photo de sa mère, ancienne malade du cancer : « Je pense que la vie vous donne des émotions et des moments importants, mais elle vous met aussi à l’épreuve. Je voulais juste montrer le sourire face à la maladie d’une femme forte et déterminée, d’une femme qui a toujours fait des sacrifices malgré tout pour voir le sourire de ses enfants. Il s’est passé quelque chose de très grave lors du dernier match que j’ai joué et je pense qu’avant de souhaiter certaines choses, il faut réfléchir et comprendre la gravité de ce que l’on dit, surtout si l’on représente une fonction qui doit toujours garder le respect sur le terrain et faire respecter les règles. »

L’enquête du parquet fédéral a rapidement confirmé les accusations, et le couperet est tombé : deux ans de suspension pour Caggiari.

