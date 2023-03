Deschamps : « Côté argentin, il y a eu des attitudes inadmissibles »

Loto, à qui le tour ?

Interrogé en long, en large et en travers par Le Figaro ce vendredi, Didier Deschamps devait forcément répondre à quelques questions concernant la finale de Coupe du monde, perdue de manière dramatique par la France contre l’Argentine. La Dèche dit « avoir digéré le scénario », tout en restant conscient de « ce à côté de quoi ils sont passés ». « Malgré les blessés, j’ai toujours eu confiance en notre groupe. On a tout de suite senti qu’il y avait une vraie force, malgré le contexte médiatique négatif et la malédiction autour des champions du monde. Il ne nous a pas manqué grand chose, mais on ne peut pas se consoler en disant qu’on l’a gagné il y a quatre ans. Les titres, il faut les prendre. Et savoir, le cas échéant, accepter la défaite. Même si c’est dur », estime le sélectionneur des Bleus.

Dans le lot, Deschamps a eu également des mots plus durs à l’intention des Argentins, en extase après leur sacre : « Bravo à eux, ils sont champions du monde, mais il y a eu des faits et des attitudes inadmissibles. Je n’ai pas de problème, qu’ils sautent sur les toits, qu’ils soient heureux, mais la notion de respect n’a pas existé. Personne ne mérite cela, surtout pas Kylian. Il y a eu des excuses après… mais certaines situations sont allées trop loin. »

