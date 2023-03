Deschamps : « Les adieux de Noël Le Graët ? Un moment d’émotion »

Si Le Graët lançait un clip de rap, Deschamps ferait partie des « vrais ».

En pleine tournée médiatique après une période post-Mondial plus silencieuse, Didier Deschamps retrouve les joies de l’embrouille avec Karim Benzema. Dans un entretien fleuve accordé au Figaro, ce vendredi, il est également revenu – sans trop se livrer, comme à son habitude – sur le départ précipité de Noël Le Graët, son « tandem » durant quasiment onze ans : « Les adieux de Noël, c’était un moment d’émotion, je me devais d’y être. Je lui serai toujours reconnaissant de m’avoir choisi, de m’avoir maintenu sa confiance. Je ne vais pas revenir sur les raisons qui ont conduit à son départ. J’ai un avis, comme tout le monde, mais quand je n’ai pas tous les éléments je le garde pour moi », s’est exprimé DD.

Questionné sur un éventuel lien entre la fin des haricots pour NLG et une possible démission de sa part, le Basque a aussi apporté des précisions : « Cela voudrait dire que ma vie et mon métier ne peuvent s’accomplir qu’avec lui. Ma prolongation jusqu’en 2026, c’était sa décision. Si à un moment il avait estimé que je devais arrêter, comme après l’Euro 2020 par exemple, il aurait dit stop. Je vais m’adapter avec Philippe Diallo, notre intérêt est commun : que l’équipe de France reste au très haut niveau. »

Pour ça, encore faut-il lui éviter les casseroles hors terrain.

