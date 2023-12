Des tags racistes visent un club amateur de Strasbourg

À tous les échelons, les monstruosités se multiplient dans le football français.

Le samedi 9 décembre, les U19 de l’International Meinau Académie recevaient ceux de l’Entente Kometrib. À la fin de cette rencontre, trois joueurs visiteurs ont été hospitalisés après avoir été pris à partie par des joueurs de l’International, eux aussi blessés. Après cet évènement, les deux clubs ont suspendu les activités de leur équipe U19. Cinq jours plus tard, des tags racistes, islamophobes et antisémites (« Mort aux Arabes », « Rentrez chez vous »…) ont été retrouvés sur le mur d’un local du stade de la Canardière, là où joue l’International Meinau Académie.

Les enfants du club avaient d’ailleurs participé à une initiative contre le harcèlement scolaire sur ce mur. Ils y avaient, toutes et tous, peint leurs mains. Le président de l’International, Sid Ahmed Cheaibi, a condamné dans un long message sur son compte Facebook les tags haineux recouvrant les mains des enfants : « C’est une agression pour l’ensemble de nos licenciés, qui, aujourd’hui, sont partagés entre colère et peur. »

Sur son compte X, la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, a elle aussi condamné les dessins aux messages haineux. Le club de Kometrib a fait de même sur son compte Facebook. Depuis, le mur a été repeint, mais l’acte reste bien dans les têtes. Sid Ahmed Cheaibi aussi se questionne sur la suite : « Aujourd’hui, une limite a été franchie, et je m’inquiète quant à la situation et à la stigmatisation que vont rencontrer tous les clubs issus de la ville. Les sanctions et les réprimandes ne régleront rien, il est temps de rassembler tous les acteurs du foot pour casser ces barrières et cette peur de l’autre qui mène à une dérive néfaste pour l’image de notre foot alsacien. »

Même dans le foot, la haine attire la haine.

