Des supporters sedanais lancent une cagnotte pour aider leur club

Des supporters du CS Sedan Ardennes ont lancé une cagnotte Leetchi pour aider leur club : en difficulté financière, l’ancien pensionnaire de Ligue 1 (qu’il a quittée en 2007) doit passer le 6 juin prochain devant la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion), le gendarme financier du foot français. Un peu plus de 200 euros ont été récolés pour le moment.

À l’initiative de cette cagnotte ? Les créateurs du podcast Drapeau vert/carton rouge, alors que le dépôt de bilan de 2013 est toujours dans les esprits. « Nous ne cessons de répéter que Drapeau vert/carton rouge est un podcast “supporter” et c’est en ce sens que nous décidons de prendre l’initiative de créer une cagnotte pour aider le CSSA dans cette passe difficile. Vos dons seront reversés à l’association du CSSA qui pourra ensuite le faire suivre à la SAS. Cette cagnotte prendra fin dans une semaine, le jour du passage devant la DNCG […] nous montrerons notre soutien et à quel point nous tenons à ce club qui nous fait migrer à Dugauguez une semaine sur deux ! Le CSSA doit vivre ! Il est un moteur économique, un moteur pour le moral de beaucoup de supporters et l’un des phares des Ardennes en France ! Chacun d’entre nous à une histoire en rapport avec le Club Sportif Sedan Ardennes ! », est-il écrit. Alors que les Sangliers ont réussi à se maintenir en National (septième du classement), la situation économique reste délicate.

C’était donc pour ça, la vente de NFT.

