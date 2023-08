Des slogans contre Benjamin Mendy autour du Moustoir

Benjamin Mendy n’est pas en terrain conquis.

« Pas de violeurs dans nos stades… que le monde du foot et du sport fassent le ménage dans leurs rangs », tel était le message collé aux abords du stade du Moustoir, samedi 19 août, à la veille du premier match de la saison à domicile de Lorient, face à Nice. Ces collages, rapidement retirés par le club, ont été revendiqués par un collectif auprès de Ouest-France. Lorientais depuis qu’il a été déclaré non coupable par la justice britannique après avoir été jugé pour viols, tentative de viol et agression sexuelle par sept femmes, Benjamin Mendy n’était pas le seul visé.

Un autre collage affichait ainsi : « Que fait la justice ? B. Mendy, A. Hakimi, W. Ben Yedder, ni oubli, ni pardon ». Le FC Lorient a déclaré au Télégramme qu’il porterait plainte contre toute initiative diffamatoire contre le joueur et le club. Après avoir signé pour deux ans, Benjamin Mendy devrait effectuer son retour sur les terrains mi-septembre.