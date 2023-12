Des footballeurs amateurs participent à un tournoi pour soutenir la Banque alimentaire

C’est autre chose que le Challenge Wanadoo.

Le District de football de Haute-Loire sensibilise les jeunes footballeurs à la solidarité en organisant l’événement Noël du Futsal , un tournoi de football qui vise à la collecte de denrées alimentaires pour la Banque alimentaire. Le président du district, Raymond Fournel souligne que « c’est une action importante pour l’éducation des jeunes ».

Dans un article publié par Le Progrès ce jeudi, on apprend ainsi que ces rencontres de futsal, qui ont rassemblé un millier de jeunes footballeurs, ont permis de collecter une demi-tonne de denrées alimentaires les samedis 9 et 16 décembre derniers. Ce soutien contribuera à l’approvisionnement en aliments secs et frais des populations du département dans le besoin.

Si jamais Ken Loach est à la recherche d’une idée de scénario…

