Dejan Lovren : « La porte est ouverte pour les joueurs qui ne sont pas contents »

L’heure du petit Dej’.

Bon dernier de Ligue 1, l’Olympique lyonnais jouera très gros dimanche contre Toulouse, quinzième du classement et concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Battu par Lille, Lens et Marseille lors de ses trois derniers matchs, l’OL est en piteuse forme. Dejan Lovren a donc essayé de secouer tout le monde en conférence de presse vendredi. « Je ne suis pas venu ici pour jouer la Ligue 2, a-t-il balancé. Il faut changer beaucoup de trucs. »

« Sur les derniers matchs, on n’était pas tous à 100%. La porte est ouverte pour les joueurs qui ne sont pas contents, ceux qui ne sont pas bien ici. Mais la porte est aussi ouverte pour des renforts. J’espère que l’on va trouver des joueurs pour venir aider le club, poursuit le Croate. On est dans une situation difficile mais quand c’est difficile dans la vie, on n’a pas le droit de baisser la tête. Personnellement, je serre les dents. J’y croirai jusqu’à la fin. Je n’ai même pas pensé à la question de la descente. »

Il est probablement le seul.