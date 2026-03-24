DAZN montre Lamine Yamal et Fermín Lopez sous un mauvais jour

Des mines en colère. Alors que Hansi Flick a fait sortir ses petits protégés Fermín Lopez à l’heure de jeu et Lamine Yamal à dix minutes de la fin du match contre le Rayo Vallecano (1-0), les deux gamins ont concocté une sacrée soupe à la grimace. Selon des images révélées par DAZN ce lundi, Fermín a shooté dans une glacière (Marcelo Bielsa est en train d’écrire…) tandis que son pote Lamine s’est emporté contre le tacticien allemand.

Serait-il de nouveau le sale gosse du Barça ? En tout cas, monsieur bandeau et frisottis a refusé de serrer la pince de son coach au moment de sortir avant de râler auprès de l’adjoint Arnau Blanco d’après Mundo Deportivo : « Toujours la même chose. C’est dingue. C’est de la folie. » Et ce n’est pas tout : le numéro 10 barcelonais a renchéri avec un « Encore moi, toujours moi. » On sait, le monde est Yamalocentré…

El cabreo de Lamine Yamal tras ser sustituido ante el Rayo Vallecano#Super8 pic.twitter.com/vc8st0Tu3C — DAZN España (@DAZN_ES) March 23, 2026

Fermín recadré par Hansi Flick

Mais au Barça, c’est bien Hansi Flick le boss. L’entraîneur aux tempes grisonnantes a recadré sans détour l’agresseur de glacière : « Quand j’ai remplacé Fermín Lopez, à ce moment-là, nous voulions apporter des changements et il doit l’accepter, car Olmo est lui aussi un joueur fantastique. Dani offre un meilleur contrôle et c’est une arme redoutable près de la surface. Fermín est plus dynamique et intense. Nous l’avons constaté contre Newcastle, et encore aujourd’hui. Je suis très satisfait de leurs performances à tous les deux. »

Bon, Fermín et Dani, faites le câlin de la paix maintenant, ok ?

Barcelone s’impose difficilement avant le derby de Madrid