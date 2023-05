Dani Carvajal place Vinicius Junior dans le Top 3 mondial

Sur le podium, carrément !

Interrogé à propos de Vinicius Junior, Dani Carvajal n’a pas tari d’éloge au sujet de son partenaire en conférence de presse. « Je vais être honnête avec vous : peu de temps après son arrivée, nous pouvions déjà voir qu’il s’agissait d’un joueur avec un gros potentiel. Il était soumis à une pression énorme, et il y avait tellement de critiques… », a commencé le latéral.

Et l’Espagnol de continuer : « Les gens disaient que Vinicius Jr ne savait pas comment marquer et qu’il dribblait beaucoup, mais qu’il ne savait pas finir ses actions. Il était si jeune, mais il a surmonté toutes ces critiques pour devenir aujourd’hui l’un des trois ou quatre meilleurs joueurs du monde et il est capable de faire la différence à lui tout seul. »

Attention : quand il est question de classer les tops joueurs, le défenseur n’est pas toujours très inspiré…

