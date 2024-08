Cristiano Ronaldo ne se voit pas encore à la retraite

« Ô la belle vie. Sans amour. Sans soucis. Sans problème. Hum la belle vie. »

Encore buteur à 39 ans, Cristiano Ronaldo se rapproche peu à peu de la retraite. Buteur lors de ses trois premiers matchs de la saison avec Al-Nassr, le youtubeur s’est entretenu avec Now, une chaîne de télévision portugaise, ce lundi.

« Je ne sais pas si je prendrai ma retraite bientôt, dans deux, ou dans trois ans…, a tâtonné le quintuple Ballon d’or. Mais je prendrai probablement ma retraite à Al-Nassr. Je suis très heureux dans ce club, je me sens bien dans ce pays aussi. Je suis heureux de jouer en Arabie saoudite et je veux continuer. »

Après un Euro dans lequel il n’aura pas brillé ni marqué, avec une élimination en quarts de finale par la France (0-0, 3-5 aux TAB), l’attaquant meilleur buteur de l’histoire du Portugal informe qu’il souhaite continuer à « aider l’équipe nationale », avant de poursuivre : « Quand je quitterai la sélection, je ne le dirai à personne à l’avance, ce sera une décision très spontanée de ma part, mais aussi très réfléchie. »

