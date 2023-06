Un titre avec le Portugal avant la fin ?

Présent en conférence de presse ce lundi, Cristiano Ronaldo a insisté sur son envie de jouer avec le Portugal le plus longtemps possible. Ce mardi, le Portugal affronte l’Islande à 20h45, dans le cadre de ce qui pourrait être le 200e match de CR7 avec la sélection portugaise. « Je sais que je détiens certains des records. Je suis le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale. Et je sais que je détiens beaucoup d’autres records. Mais je le dis honnêtement, je ne cours pas après les records, ce sont eux qui me courent après », a-t-il déclaré.

« Je resterai ici aussi longtemps que je pense le mériter, aussi longtemps que moi-même, l’entraîneur et le président pensent que je devrais le faire. Je ne dirai jamais non à une place en équipe nationale, car porter ce maillot a toujours été mon rêve », a confié l’attaquant d’Al-Nassr. D’ailleurs, le sélectionneur Roberto Martinez a confirmé sa présence sur le terrain : « Cristiano Ronaldo jouera demain. Il sera le premier joueur à avoir 200 matchs en équipe nationale. Il est spécial. »

Pendant que Messi peut partir tranquille.

Pronostic Islande Portugal : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l'Euro 2024