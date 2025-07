Cristiano Ronaldo pourrait croiser la route du Toulouse FC

On a connu moins sympa comme prépa.

Un face-à-face Guillaume Restes-Cristiano Ronaldo est possible cet été. Selon LesViolets.com, le Toulouse FC pourrait être opposé à Al Nassr lors d’un match amical en Autriche, où les deux clubs seront en stage à la même période fin juillet. L’équipe saoudienne, emmenée par un CR7 fraîchement prolongé et bien entouré avec Sadio Mané, Mohamed Simakan, ou Aymeric Laporte, cherche à remplir son calendrier estival. Et on va pas se cacher, un match amical en altitude, entre pressing toulousain et pétrodollars, ça aurait de la gueule.

Un duel face à Leipzig en guise de plan B ?

En parallèle, le TFC explore aussi la piste d’un amical face au RB Leipzig, également installé dans les environs. Pour le reste, le programme est déjà bien lancé avec trois matchs de préparation à venir, face à Pau ce samedi à Tarbes, QPR le 18 juillet à Canet-en-Roussillon, et le Séville FC au Stadium le 10 août.

Perdre contre QPR et gagner contre CR7 dix jours après, voilà ce que Toulouse peut proposer.

