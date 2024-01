Cristiano Ronaldo a un nouveau fan en Arabie saoudite

Modèle, et toujours pas mannequin à temps plein.

Ce dimanche, dans les colonnes de Marca, le nutritionniste d’Al-Nassr a vanté le professionnalisme de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’année 2023, qui est selon lui l’athlète ultime : « J’ai travaillé avec de nombreux athlètes de haut niveau, issus de différents sports et beaucoup d’entre eux ont été des exemples de travail et de persévérance. Mais je dois admettre que Cristiano porte le bon travail à un autre niveau et est un objet d’étude sur ce qu’il faut faire et comment le faire. Il performe au plus haut niveau à un âge où la plupart des footballeurs sont à la retraite depuis des années, explique José Blesa, qui revient aussi sur le changement de dimension de la ligue saoudienne. Le club a beaucoup changé au cours de ces deux saisons. Les installations n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd’hui, il n’y avait pas de nutritionniste avant mon arrivée et il a fallu créer un département de toutes pièces. Il a fallu créer de nouvelles habitudes chez les joueurs locaux. Nous nous sommes professionnalisés. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous grandissons à pas de géant. »

Sauf qu’en visant trop haut trop vite, les Saoudiens pourraient bien se brûler les ailes.

