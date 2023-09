Crise à l’OM : Le maire de Marseille exhorte Frank McCourt à intervenir

Un Payan au service de la religion de son peuple ?

Ce samedi, le maire de Marseille Benoît Payan est revenu sur la crise interne qui secoue l’OM depuis plusieurs jours, et qui n’a pas été calmée par le « Se queda » de Pablo Longoria. Il a notamment apostrophé Frank McCourt, le propriétaire du club, en l’invitant prestement à sortir du silence, pour sortir l’institution de la mélasse.

« Il faut que chacun revienne à la raison. Il va falloir maintenant que Frank McCourt vienne siffler la fin de la récréation et qu’on sache où l’on va . On ne peut pas laisser un club qui a une histoire aussi forte, des supporters aussi extraordinaires, et avec un dirigeant qui fait ce qu’il peut dans des conditions difficiles, sans cap, sans stratégie et sans vision d’avenir. L’actionnaire principal, on l’attend clairement sur cette question là », s’est exprimé l’élu, au micro de France Info.

« Vas-y Francky, c’est bon, tu as assez attendu. »

