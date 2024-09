Futsal : la légende Falcaõ outrée par l’attitude des Français et des Iraniens

AT le Lundi 23 Septembre à 11:55 Article modifié le Lundi 23 Septembre à 12:01

Ras la casquette, Falcaõ.

Déjà qualifiés grâce à leurs deux victoires chacune, la France et l’Iran s’affrontaient ce dimanche pour la quête de la première place, lors du troisième et dernier match de poule. Et malgré la gifle reçue (4-1), les Bleus ont réussi l’exploit de se hisser en huitièmes de finale pour leur premier Mondial.

« C’est un manque de respect pour le Coupe du monde »

Pourtant, ce match sans trop d’importance n’a pas plu à tout le monde. À l’issue du match, un certain Falcaõ, légende absolue du futsal, à exprimé tout son agacement vis-à-vis de l’attitude nonchalante des deux équipes.

« Nous avons vu un match entre deux équipes, déjà qualifiées quel que soit le résultat, mais aucune d’entre elles n’a essayé d’atteindre la première place. C’est un manque de respect pour la Coupe du monde, s’est indigné le Brésilien, désormais retraité des parquets, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le match était clairement arrangé dès la première minute pour être 0-0. Les joueurs regardaient l’horloge, perdaient du temps, tiraient à côté et prétendaient avoir fait une erreur ».

Ce qu’il oublie, c’est que tout le monde n’est pas aussi fort que lui.

