Coupe d’Italie : l’Atalanta bat Sassuolo et passe en quarts de finale

Sans clean-sheet, mais sans problème.

En huitièmes de finale de la Coupe d’Italie, l’Atalanta a tranquillement éliminé Sassuolo à domicile. Une victoire plus que logique, les statistiques de la rencontre parlant d’elles-mêmes : presque 60% de possession de balle en faveur des locaux, 25 frappes tentées pour huit cadrées contre dix et quatre de l’autre côté. Et concernant l’homme du match, la question ne se pose même pas : il s’agit de Charles De Ketelaere.

Quel contrôle et quel but de Charles De Ketelaere (2001 et A🇧🇪) !!! pic.twitter.com/QAmXgz9EfA — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) January 3, 2024

Le Belge, auteur de l’ouverture du score d’un exploit personnel à la 24e minute et du break au bout d’une somptueuse action collective à l’heure de jeu, s’est en effet offert un doublé avant de servir Alekseï Mirantchouk pour le troisième but de la Dea qui a ainsi complètement éteint le suspense. En face, seul Daniel Boloca a su sauver l’honneur des visiteurs en profitant d’une énorme erreur de relance de Juan Musso dans le temps additionnel.

Un favori supplémentaire qui passe sans trembler, un !

Doublé de Charles De Ketelaere(2001 et A🇧🇪) !!!!! pic.twitter.com/7ZLt7hxKlV — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) January 3, 2024

