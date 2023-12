Coupe de France : un dimanche sans grandes surprises

Pour des surprises, il fallait regarder du côté de la Ligue 1.

Tandis que les Lyonnais remportaient leur deuxième match de la saison, le huitième tour de la Coupe de France s’est achevé ce dimanche soir, et quasiment tous les favoris ont fait valoir leur statut. Microsurprise : Furiani-Agliani, qui évolue en N2, s’est incliné à l’extérieur face à l’Entente SSG (1-0), qui évolue un échelon en dessous. La seule rencontre de dimanche qui opposait deux équipes évoluant au même niveau en championnat (N3) a vu Feurs sortir largement vainqueur de son match face aux Hauts Lyonnais (0-3).

Parmi les autres résultats, Valenciennes s’est fait peur face à Mulhouse, mais finit par s’en sortir aux tirs au but (1-1, 4-5 TAB). Deux autres séances de tirs au but ont eu lieu lors de cette journée de dimanche, dont Challans et Fabrègues sont sortis vainqueurs, respectivement face au Saint-Paimpolais FC et à Cannes. Ce dernier club étant le deuxième à se faire éliminer par une équipe qui joue dans une division inférieure – Cannes évolue en N2, Fabrègues en N3.

Le parcours du petit poucet Blériot-Plage (R3) s’est achevé face à Chambly (0-3), tandis que la rencontre la plus prolifique du jour est à mettre au compte de Bergerac face à Panazol (4-2). À 10 contre 11 à partir de l’heure de jeu, Villers Houlgate est défait par le Racing CFF (1-3), et le Puy F43 se balade sur la pelouse de Chaponnay-Marennes (0-3). Les affiches des 32es de finale, qui marquent l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, seront connues dans la soirée de ce lundi, le tirage au sort est prévu à 19h.

C’est parti pour voir des Fabrègues-OM et des Dieppe-PSG !

