Coupe de France : Niort saucissonné par Bayonne, Versailles éliminé aux tirs au but

Les Chamois à la casserole.

Bayonne a réalisé le gros coup du jour au sixième tour de la Coupe de France. Le club de N3 a en effet sorti Niort, qui évolue deux divisions au-dessus (3-2). Les Chamois, deuxièmes de National, pensaient jouer leur qualification aux tirs au but, mais Théo Lucbert a délivré le stade Didier-Deschamps à la 90e minute. D’autres clubs de National ont connu des déconvenues. Fos-sur-Mer (N3) a ainsi déjoué les pronostics en évinçant Marignane-Gignac aux tirs au but (6-5 T.A.B.), à l’instar du FC Fleury, tombeur de Versailles (4-5 T.A.B.). Cholet a remporté un choc 100% N1 face au Mans (2-1), tandis que Châteauroux a assuré contre Châteauneuf (0-3). Enfin, Dijon a franchi l’obstacle Sens sur la plus petite des marges (1-2), comme Sochaux, vainqueur d’un but contre Grandvillars (0-1).

Vivement dimanche.

Niort déraille à Orléans, Sochaux gâche