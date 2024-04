Concarneau va enfin pouvoir moderniser son stade

Fini le road trip breton tous les week-ends.

Le conseil municipal concarnois a donné son aval ce mercredi : des travaux vont finalement être engagés au stade Guy-Piriou, où évoluait Concarneau avant d’atteindre la Ligue 2 et le monde professionnel cette saison. Selon un communiqué de la mairie, le terrain va être agrandi et une tribune de 1400 places va être reconstruite pour un coût estimé à 10,38 millions d’euros partagé entre l’État, la région et le département.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ – 𝗩𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁 𝗱'𝗮𝗺𝗲́𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗲 𝗚𝘂𝘆 𝗣𝗶𝗿𝗶𝗼𝘂. 👉 https://t.co/f6NunLOWnD pic.twitter.com/gR8KmOjvT4 — US Concarneau (@USConcarneau) April 4, 2024

« C’est tout le pack breton mobilisé et uni derrière nous qui nous permet aujourd’hui d’avancer », a salué le président du club Jacques Piriou. La vétusté et la petite taille de l’enceinte empêchaient jusque-là les Tonniers de disputer leurs matchs dans leur stade, ce qui les forçait à délocaliser leurs rencontres à domicile à Lorient, Guingamp, Rennes ou Brest. Les travaux devraient débuter à la mi-avril et permettre aux Bretons, actuels 18es du classement, de jouer la saison 2024-2025 au stade Guy-Piriou… en Ligue 2 ou en National.

Tant mieux, car le Stade brestois risque d’avoir besoin des stades bretons la saison prochaine.

Ousmane Dembélé, dans l’axe et ça repart