Alors comme ça on ne croit plus en Didier Deschamps ?

L’année de trop.

Selon le sondage So Foot, vous êtes 70% à ne pas croire en Didier Deschamps pour sa dernière année sur le banc des Bleus. C’est beaucoup, et vous risquez de nous le froisser, mais c’est votre choix. Alors écoutons vos arguments.

Une question de moyens

Une grande majorité de vos réponses tournait autour de l’effectif qui est à la disposition du sélectionneur tricolore. Le fait-il bien jouer ? Le manie-t-il bien ? « Le seul doute que j’ai à son égard c’est sa capacite a renverser la table et écarter Kyky de la séléction si jamais il pense que c’est nécessaire. Ou sa capacite à reconnaitre que c’est nécessaire, souligne Limitless10. Mais j’aurais ce doute au sujet de n’importe quel coach ». ZZ ou DD, même problème

« Au vu du match contre l’Espagne, c’est compliqué de ne pas croire en lui. en fait. Certes le score est en sa défaveur mais s’il parvient à régler sa défense et trouver des automatismes, il a de quoi faire, avec l’attaque que l’on a entrevue jeudi soir, de très très belles choses », affirme toriyazaki. De toute façon, pour Benzemamarrakecherkii, « avec les joueurs qu’il a, il peut quand même remporter la coupe du monde ». Sûr ?

Pour @n@tole, « Si « croire en DD », c’est croire qu’il va nous faire gagner la Coupe du monde, faut vraiment être un gros con pour dire oui. Si c’est « croire qu’il va bien maximiser nos chances », alors oui quand même. Franchement je ne laisserais pas le volant à Zizou tout de suite, à mi-parcours. Et même pour après j’ai des doutes d’ailleurs… ». En résumé : Didier ne fait pas rêver, mais il fait gagner. Et c’est le plus important. Shtrafnoï… Padatcha! Udaaaarrrr!!! est du même avis : « In DD I trust ! (But not autant qu’in ZZ.) »

Bande d’ingrats.

