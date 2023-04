Carlo Ancelotti souhaite honorer son contrat au Real

J’y suis, j’y reste.

Approché par la sélection brésilienne de football pour succéder à Tite, Carlo Ancelotti a tenu à remettre les points sur les i dans une interview de la radio italienne Rai. « Il existe un joli dicton qui s’applique bien à cette affaire : le vent emporte les bavardages. J’ai un contrat jusqu’au 30 juin 2024 et j’aimerais le respecter », explique l’entraîneur italien revenu sur le banc du Real Madrid en juin 2021. S’il avait lui-même admis être en contact avec la Seleção début avril, l’ex-entraîneur du PSG n’a jamais changé de discours et a toujours répété son envie de finir le travail dans la capitale espagnole.

Il en a profité aussi pour évoquer l’avenir de son fils et entraîneur adjoint Davide, annoncé du côté du FC Bâle les jours passés : « Il termine sa formation UEFA Pro au pays de Galles et à partir du mois de mai, il pourra alors entraîner n’importe quelle équipe. Ce ne sera pas Bâle, parce que le staff se sent bien ici et que nous voulons rester ici. Le jour où il voudra commencer seul, je pense qu’il le fera et qu’il le fera bien. »

De toute façon, c’est déjà un peu son fils l’entraîneur aujourd’hui.

Pronostic Real Chelsea : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue des champions