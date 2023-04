Carlo Ancelotti admet que le Brésil souhaite l'enrôler

Une quinzième Ligue des champions avant de partir ?

En conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a une fois de plus dû répondre aux sollicitations sur son avenir, alors que de plus en plus de rumeurs font état d’un intérêt du Brésil pour en faire son futur sélectionneur, Tite n’ayant toujours pas été remplacé officiellement depuis la fin du Mondial. Et le technicien italien n’a pas démenti, bien au contraire : « La réalité, c’est que l’équipe nationale du Brésil me veut, cela me flatte, cela m’enchante. »

Mais le Mister a également calmé les débats et s’est aussi voulu pragmatique sur la suite : « J’aime être aimé, mais je dois respecter un contrat que je veux honorer. J’aime ce club. On verra ce qui se passera ensuite. C’est assez clair : je resterai ici tant que le Real Madrid me permet de continuer ici. Je sens beaucoup de soutien de la part du président, des supporters et des joueurs, l’ambiance est très tranquille autour de moi, et moi aussi je suis très tranquille. » La décision devrait être prise en fin de saison, alors que le Real risque une saison blanche en cas d’échec en Ligue des champions, et que le contrat d’Ancelotti à Madrid court jusqu’en juin 2024.

Quoi qu’il arrive, Vinícius, Militão et Rodrygo n’en ont pas fini avec les chewing-gum de leur entraîneur.

