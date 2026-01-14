Une dernière danse à venir pour Sadio Mané

Une fin en apothéose ? Héros de la demi-finale remportée par le Sénégal contre l’Égypte (1-0), Sadio Mané (buteur en fin de rencontre) a confirmé après ce succès qu’il joue actuellement la dernière CAN de sa carrière. « Je serai très heureux de jouer ma dernière finale d’une Coupe d’Afrique. Je vais profiter et essayer de gagner pour mon pays », a lancé l’attaquant d’Al-Nassr au micro de Bein Sports.

Mané s’apprête donc à jouer son dernier match de Coupe d’Afrique, avec la lourde et honorable tâche de ramener une seconde CAN aux Lions. Unique buteur de la demie, le joueur de 33 ans est revenu sur cette réalisation avec réalisme. « J’ai eu un peu de chance, il faut le reconnaître. C’est un ballon venu de nulle part, ça a touché mon ventre. J’ai eu le réflexe de tirer et quand j’ai tiré, ça a été cadré. Quand je marque un but pour mon équipe, je suis toujours très heureux. »

Il le serait encore plus dimanche, en cas de victoire sur le Maroc ou le Nigeria.