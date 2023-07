Burnley annonce un nouveau joueur avec un nouveau banger

Une annonce monstrueuse.

Comme à son habitude depuis le début de ce mercato, le club de Burnley fait son show dans les annonces de transfert. Cette fois, c’est un extrait du film « Monstres et Cie » qui a été élu pour annoncer l’arrivée de Jacob Bruun Larsen en prêt pour une saison. Au terme d’une discussion entre Bouh et Jacques Sullivan, le nouveau joueur de Burnley est sorti du placard, prenant la place de Bob Razowski, tout de vert vêtu. Le Danois arrive en provenance d’Hoffenheim en Allemagne, mais avait déjà fait ses gammes à Dortmund, Stuttgart et Anderlecht. Et malgré une saison au cours de laquelle il n’a disputé qu’un seul petit match avec l’équipe réserve d’Hoffenheim, bousculé par des blessures musculaires et une opération à l’aine, l’ailier de 24 ans arrive comme un renfort de qualité chez le récent promu en Premier League, un championnat qu’il découvrira pour la première fois de sa carrière. Il sera aligné sur le plan offensif aux côtés du jeune et prometteur Zeki Amdouni.

À se demander si les joueurs ne choisissent pas Burnley juste pour avoir droit à leur court-métrage.

