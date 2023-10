La clause libératoire ridicule de Serhou Guirassy à Stuttgart

Ça va se bousculer au portillon.

Sensation de ce début de saison en Allemagne, et meilleur buteur de Bundesliga avec ses 14 pions inscrits en 8 matchs sous les couleurs du Vfb Stuttgart, Sehrou Guirassy pourrait bien ne pas faire de vieux os chez les Schwaben. D’après l’insider Fabrizio Romano, la clause libératoire de l’attaquant international guinéen (acheté 9 millions à Rennes lors du dernier mercato) ne serait « que » de 17,5 millions d’euros. Au vu de l’état actuel du marché, et du niveau affiché par l’ancien Lavallois, Amiénois et Rennais depuis août, cela représenterait une excellente affaire pour tout club qui souhaiterait s’attacher les services du buteur de 27 ans, qui vient par ailleurs de se blesser pour plusieurs semaines.

🚨🔴 Understand the release clause into Serhou Guirassy contract at Stuttgart is worth… just €17.5m!

The clause is valid already in January 2024, active in both winter and summer windows as SkyDE reported.

Guirassy has scored 15 goals in 9 official games this season. pic.twitter.com/IBP0GgZYfK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2023