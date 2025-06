Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Torcy Sedan vs l’US Bazeille

Typiquement le genre de vidéo où les bruits en arrière-fond apportent tout autant que le but en lui-même… À l’image des plus grands portiers de l’histoire tels qu’Ederson, Karius ou Ruffier, le gardien rate totalement sa relance et effectue une passe à l’équipe adverse dans ce match de R3 dans le Grand Est. Une passe qui se transforme rapidement en centre pour un attaquant plus qu’inspiré qui la reprend en reprise de volée. Limpide, efficace, les filets tremblent.

2/ Compiegne AFC vs US Crepy Valois

Après un renversement de jeu bien senti, le latéral droit de l’AFC Compiègne reçoit la balle dans sa course et se lance à pleine vitesse sur son côté, avant d’enrhumer tous les défenseurs d’une magnifique une-deux avec son numéro 10. Il se retrouve face au gardien, et marque sans trembler. Un but à montrer dans toutes les écoles de tiki-taka.

3/ SC Abbeville vs SC Flixecourt

Au terme d’une action collective menée par les joueuses du SC Abbeville, la numéro 8 se retrouve seule à l’extérieur de la surface. Face à l’adversaire qui arrive, elle décide instinctivement de réaliser une feinte de frappe parfaite, avant d’enrouler son tir. Le ballon, contré, finira tout de même au fond des filets.

4/ US Beaufort-En-Vallee vs Angers SCA

Évoluant en demi-terrain, les jeunes d’Angers ont du mal à perforer la défense de l’US Beufort-en-Vallée. L’un des Angevins récupère le ballon au milieu de terrain, et décide de déclencher une frappe sèche qui trompe le gardien, un peu trop avancé. Une inspiration à la Gauthier Hein.

5/ Le Havre AC vs Paris FC

Au cœur du stade Océane, les jeunes du Havre et du Paris FC s’affrontent sur terrain réduit. Après une récupération haute, le sang de l’un des Parisiens ne fait qu’un tour, et il décide de déclencher une reprise de volée limpide d’en dehors de la surface. Le geste fait mouche et trompe le gardien.

