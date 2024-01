Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Pour la quatrième fois de l’année, retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ EDHEC FC vs ASC BNPP (Entreprise Critérium Régional 2)

Une frappe imparable qui rappelle les rares buts dans le jeu qu’a marqué la légende brésilienne de l’OL, Juninho. D’abord se défaire du marquage puis pousser légèrement son ballon pour prendre de l’élan et boum ! La frappe du pied-droit de l’un des joueurs de l’Edhec FC est imparable (avec un petit effet flottant) pour le portier adverse, resté immobile.

2/ VOISINS FC vs JS SURESNES (ANCIENS R3)

Les fameuses passes en retrait travaillées à l’entraînement. Le joueur de Suresnes a régalé son monde, reprenant en première intention un ballon parfaitement adressé à l’entrée de la surface de réparation. En fin de course, le milieu déclenche une belle enroulée du pied-droit qui lobe parfaitement le gardien. Trop petit ? Trop bien réalisé ? Dans tous les cas, Suresnes a fait trembler les filets.

3/ JEANNE D’ARC DAX vs ST MEDARD EN JALLES (U14 Régional 1)

Personne ne l’attaque, alors il déclenche une frappe, à 30 mètres du but adverse. Rien à dire, le gardien étant avancé, il ne peut que constater les dégâts, voyant la balle passer largement au-dessus de sa tête. « C’était sûr », qu’ils diront.

4/ ES ST OUEN DU BREUIL vs BIVILLE LA BAIGNARDE (SENIORS MATIN D2)

Trois choses à noter dans cette action. D’abord, le beau maillot rose qui fait penser au third du Milan AC. Ensuite, l’accélération tonitruante du « Théo Hernandez » de l’aile droite. Et pour finir, la reprise de volée magnifique du pied gauche. Un régal matinal !

5/ LANDIVY PONTMAIN FC vs FOUGEROLLES US (Départemental 2)

Une passe en profondeur de toute beauté…. Une conclusion de très grande classe… C’est le dernier cadeau pour le Best Of de cette semaine et il est offert par l’attaquant du club de Landivy-Pontmain, auteur d’une magnifique demi-volée du pied gauche, qui a lobé le gardien, sorti à sa rencontre.

