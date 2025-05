Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Argonay US vs AALP

On commence ce top du week-end avec un rush en solitaire d’un jeune Savoyard ! Le numéro 11 de l’US Argonay se faufile au milieu de la myriade de jambes adverses, et conclut son action d’une belle phrase croisée.

2/ US Marinois vs Silver Star

Direction la Martinique et ses tambours retentissants ! Sous une pluie battante et un vent conséquent, le centre prend la direction des buts avec une trajectoire de folie ! Pas convaincu d’avoir fait exprès, le buteur ne célèbre même pas…

3/ SAG Cestas vs Le Barp FC

Un but gag comme on aime en voir ! En Gironde, alors que les conditions météorologiques sont idéales, un looooooooooooooong ballon a priori inoffensif glisse entre les bras du gardien. Conséquence ? Une magnifique boulette et des coéquipiers dépités.

4/ Christophe Seguinière vs Cholet FC

Toujours vérifier dans son dos ! Sorti de nulle part, le joueur de Cholet envoie une frappe brossée sans contrôle dans la lucarne opposée. Le gardien a essayé, en vain, et ça nous offre un super but !

5/ La Brede FC vs Targon-Soulignac

On retourne en Gironde pour une rencontre féminine à huit, et quel but ! Le ballon tiré depuis le corner semble se perdre au second poteau, avant qu’une joueuse de Targon-Soulignac ne reprenne d’une superbe reprise de volée sous la barre adverse ! Allumée à quelques mètres, la gardienne ne peut que constater le but encaissé.

Les 10 vraies révélations de la saison de Ligue 1