Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Voici donc la sélection proposée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ La Brède FC vs FC Saint-André Cubzac (U19 régional 1)

Pour le best of de cette semaine, on débute avec une standing ovation, pour le but du joueur de la Brède. Sa patte gauche a nettoyé la lucarne du gardien de Saint-André. Mr Propre.

2/ AS Cancoise Villevocance vs FC Plateau Ardéchois (seniors D5 phase 2 accession)

« Wow, joli. Bravo », crie un spectateur. Une belle action collective de la part des Ardéchois, conclut par leur numéro 12 avec son plat du pied enroulé. Un superbe plateau repas pour le public.

3/ FCF Neuvillette Jamin vs FC Caillot (seniors district 2)

Pendant que Yves Montand chantait La Bicyclette, l’attaquant du FC Caillot lui la réalise. Un geste technique rare célébré dignement par ses coéquipiers et le public. Masterclass.

4/ Stade Pessacais UC vs Andernos Sport FC (seniors D5)

Une action à la Olive et Tom. Le défenseur du SPUC tire un coup franc qui atterrit sur une première tête d’un de ses coéquipiers. Puis, un second reprend le cuir avant de faire une passe décisive -sans le vouloir vraiment- à son partenaire. Qui envoie une praline sous la barre d’Andernos. Vous ne rêvez pas, c’est bien réel.

5/ FC Graves vs La Brède FC (senior R1)

« Ohhhh, Stephen t’es bon ». Le numéro 7 de Graves délivre un caviar à son latéral gauche qui crucifie qu’une belle frappe du gauche le gardien aux chaussures glissantes du temple de la Brède. Il ne peut rien faire sur le coup (à part s’acheter de nouveaux vissés). Le minot a Graves assuré.

Magic Mike