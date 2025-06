Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ AS Le Gosier vs l’US Cambrefort

La première vidéo de la semaine nous vient directement de Guadeloupe. Le numéro 6 de l’AS Le Gosier reçoit le ballon alors qu’il est démarqué au milieu de terrain. Avec sa vision de jeu digne d’un certain Toni Kroos, il se retourne puis effectue un une-deux avec son ailier gauche. Une fois le ballon de retour dans ses pieds, la magie opère. D’un contrôle orienté, il élimine le joueur qui vient le presser, et déclenche une somptueuse enroulée du droit d’en dehors de la surface, qui vient se loger dans la lucarne droite du gardien. Grandiose.

2/ FC Toulouse vs SC Royal Charleroi

Les jeunes du FC Toulouse remontent le ballon depuis le milieu de terrain, avant de décaler le jeu sur le côté gauche. L’attaquant reçoit la balle, se retrouve en situation de 1v1 et travaille son défenseur. D’un magnifique geste technique, il laisse son adversaire à terre. Avec l’adrénaline, il frappe du gauche. Une frappe limpide qui trompe le gardien et qui fait crier les spectateurs.

3/ SC Abbeville vs CAFC Peronne

Au début de la vidéo, on peut entendre un spectateur dire « ça joue bien quand même hein ». Et effectivement, ça joue plus que bien. Après un cafouillage sur le côté droit du terrain où onze joueurs se battent pour le ballon, ce dernier ressort miraculeusement dans les pieds d’un joueur du SC Abbeville. Après un bon contrôle, le jeune joueur se libère du marquage et se retrouve seul à 30 mètres. Il déclenche une frappe du gauche qui va venir lober le portier. Une belle initiative qui porte ses fruits.

4/ Marseille vs Stade St Medardais

L’un des jeunes de Marseille envoie une magnifique passe laser depuis le milieu de terrain à son attaquant qui était parti en profondeur. Mais mis à part sa vision de jeu, le passeur poursuit son effort. L’attaquant, qui avait temporisé, faute de solution dans l’axe, sert son passeur originel, qui, libre de tout marquage, peut déclencher une frappe qui finira petit filet opposé. La légende raconte qu’il serait le fils de Dimitri Payet.

5/ Salésienne de Paris vs indéterminé

Antoine a mis le feu aux tribunes ! Le joueur reçoit la balle directement de son gardien, effectue un contrôle, puis un double contact qui élimine les deux joueurs au marquage. Ni une ni deux, son sang ne fait qu’un tour. Soutenu par une partie du public qui crie son nom, Antoine frappe du milieu de terrain. Une frappe qui lobe le gardien, trop avancé. Après son but, le joueur de la Salésienne de Paris vient célébrer devant ses supporters, aux anges face au moment d’histoire auquel ils viennent d’assister.

