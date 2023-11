Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Nouvelle semaine et donc nouvelle sélection des meilleurs buts amateurs du week-end, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ FC PORCIEN vs NORD CHAMPAGNE FC (Régional 3)

Si on ne monte pas sur un attaquant et qu’on le laisse frapper, ça ne finit généralement pas bien. Très joli but qui finit tranquillement en lucarne, sous le soleil. Malheureusement, ça ne suffit pas, et le FC Porcien s’incline 3 buts à 1.

2/ ES CAUDRY vs LONGUEAU ESC (U18 Régional 2)

Ce but-là, il file direct dans la collection au-dessus de la cheminée ! Ballon mal dégagé qui revient sur le numéro 4. Ce dernier laisse intelligemment passer le ballon, avant de le caresser et de l’envoyer dans la lucarne opposée. C’est superbe, on dirait le pied gauche de Kang-in Lee.

3/ MONTREUIL FC vs JA DRANCY (U16 D1)

Iniesta fait la passe au buteur ! Quelle vista et quelle belle passe du joueur de Montreuil pour son latéral droit qui se projette parfaitement et qui n’a plus qu’à finir tranquillement face au gardien. On espère que le joueur resté au sol en début d’action a su se relever à temps pour voir cette passe.

4/ CA BEGLAIS vs LA BREDE FC (Coupe d’Aquitaine)

La caméraman a eu raison de pousser son joueur à coups de « Allez Malik » ! Ce dernier n’hésite pas et, bien servi à une petite vingtaine de mètres du but, il va chercher la lucarne d’une frappe millimétrée. En plus, la Brède s’impose 6-0 sous la pluie.

5/ EFCV vs BLAGNAC (Coupe Occitanie U17)

Une journée de plus au boulot. Au milieu de la boue, le numéro 8 de Blagnac n’a rien perdu de sa superbe. Un coup franc parfait, et le ballon vient se loger au fond des filets grâce à un pied gauche soyeux.

6/ STADE LAVALLOIS vs VERTOU USSA (National U19)

Arjen Robben ne l’aurait pas renié, celui-là ! Crochet extérieur suivi d’un… autre crochet extérieur, puis une frappe surpuissante en pleine lucarne ! Wow, ça décoiffe et ça vaut bien une place dans le best of.