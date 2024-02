Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Pour la cinquième fois de l’année, retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants, régalez-vous !

1/ TRIE CHÂTEAU AF vs LAVILLETERTRE FC (SENIORS D4, Hauts-de-France)

Un coup franc lointain mal repoussé, un enchaînement contrôle puis frappe du droit en demi-volée, Lavilletertre FC n’a pas fait dans la demi-mesure, avec ce but magnifique aux 25 mètres. La suite ? Un match prolifique en réalisations, mais sans vainqueur (4-4).

2/ AMIENS AFSM vs DUNKERQUE USL (Futsal Régional 1)

Typiquement le but qu’aurait pu marquer Ernest Nuamah à l’occasion de l’Olympico, s’il avait eu un peu plus de justesse face au but de Pau Lopez ce dimanche soir. Un avenir en futsal pour le Ghanéen ? Sur ce but en tout cas, le joueur amiénois fonce à toute vitesse en contre-attaque puis lobe d’un petit piquet du droit le gardien de but adverse. Ça, c’est du talent !

3/ PATRONAGE BAZADAIS vs LA BREDE FC (SENIORS REGIONAL 3)

Du brouillard, un arbitre qui aime le football (en laissant l’action se dérouler), une frappe de dingue et le Patronage Bazadais s’est retrouvé à terre. Bien inspiré, le numéro 10 de la Brède régale avec cette frappe tendue du droit (légèrement flottante) qui a fait vibrer les supporters, séduits par la qualité du but marqué par l’équipe visiteuse. Même si bon… à la fin, c’est souvent le patron qui gagne (victoire 3-1 des locaux).

4/ ELAN DE GORGES vs COTEAUX DU VIGNOBLE (Départemental 3 Masculin)

Moussa Sow a-t-il repris sa carrière (sans club depuis 2021) ? Sur une récupération très haute des locaux, l’ailier sert parfaitement l’attaquant, qui n’a même pas pris le temps de se retourner pour frapper. Dos au but, l’avant-centre réalise une incroyable talonnade, venue se loger au fond des filets. Un petit Coteaux du Layon pour fêter ça ?

5/ FONTENAY VENDÉE vs SEGRE ESHA FOOTBALL (Régional 1 U17)

Quand on applique les bases du football à la perfection, ça donne ce genre de but. Prise d’information, bon contrôle pour s’amener le ballon sur son pied-fort et boum ! Le milieu de terrain de Segre ESHA Football déclenche une frappe (enroulée) limpide du pied-droit, à l’entrée de la surface, qui va se loger dans la lucarne opposée. Le but parfait pour clôturer ce best-of.

